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مصرع شخص في حادث انزلاق سيارة بالنقب

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 14:37

مصرع شخص في حادث انزلاق سيارة بالنقب
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص، في الستينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجراحه في حادث انزلاق سيارة إلى مجمع مياه في منطقة مفتوحة قرب بلدة بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 12:47، حول انزلاق سيارة إلى مجمع مياه في منطقة مفتوحة بالنقب، وأقر الطاقم الطبي وفاة شخص متأثرا بجراحه".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب أحيل على يد مواطنين بعد تخليصه من السيارة إثر انزلاقها إلى مجمع للمياه، إذ كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#النقب
#حوادث الطرق
#بير هداج

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