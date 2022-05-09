إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب ترشيحا

أصيب شاب، يبلغ 32 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع 854 قرب بلدة ترشيحا، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 17:38، حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 854 قرب مفرق المنطقة الصناعية ’تيفن’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة".

وذكر أحد المضمدين، أن "المصاب كان ملقى على الشارع بمحاذاة الدراجة النارية والسيارة، إذ عانى جروحا في كافة أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ووصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.