  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب ترشيحا

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 18:26

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب ترشيحا
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 32 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع 854 قرب بلدة ترشيحا، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 17:38، حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 854 قرب مفرق المنطقة الصناعية ’تيفن’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة".

وذكر أحد المضمدين، أن "المصاب كان ملقى على الشارع بمحاذاة الدراجة النارية والسيارة، إذ عانى جروحا في كافة أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ووصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#ترشيحا
#دراجة نارية

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسير كريم يونس عن فقدانه لوالدته: كانت تقاتل لتصلني
الأسير كريم يونس عن فقدانه لوالدته: كانت تقاتل لتصلني

2022-05-09

ثلاث إصابات بينها خطيرة إثر تدهور سيارة في الكعبية
ثلاث إصابات بينها خطيرة إثر تدهور سيارة في الكعبية

2022-05-09

اعتقال أحد سكان حيفا ادخر 25 مليون شيكل خارج البلاد
اعتقال أحد سكان حيفا ادخر 25 مليون شيكل خارج البلاد

2022-05-09

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يحذر من المساس بالسنوار... وجيش الاحتلال

أبو عبيدة يحذر من المساس بالسنوار... وجيش الاحتلال "لا يوصي باغتياله"

2022-05-08
تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة

تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة

2022-05-08
اعتقال منفذي عملية إلعاد

اعتقال منفذي عملية إلعاد

2022-05-08
شهيد في الضفة ومصاب بالقدس بزعم تنفيذ عمليتين

شهيد في الضفة ومصاب بالقدس بزعم تنفيذ عمليتين

2022-05-08
الرفاعي وأبو شقير وصلا إلعاد وقتلا السائق وانتظرا الظلام لتنفيذ العملية

الرفاعي وأبو شقير وصلا إلعاد وقتلا السائق وانتظرا الظلام لتنفيذ العملية

2022-05-08