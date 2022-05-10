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اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم والطيبة بالابتزاز والتهديد والحصول على ملايين الشواكل

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 12:04

اعتقال مشتبهين من الناصرة وأم الفحم والطيبة بالابتزاز والتهديد والحصول على ملايين الشواكل
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت وحدة "يحبال" في "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص من سكان شمالي البلاد، للاشتباه في تورطهم بابتزاز آخرين بمبالغ قدرها ملايين الشواكل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار مكافحة الجريمة والمنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، وبعد تحقيق سري، ألقت وحدة لاهف 433 صباح اليوم، القبض على 3 مشتبه بهم من سكان الناصرة وأم الفحم والطيبة للاشتباه في تورطهم في حوادث ابتزاز وتهديد آخرين، بمبالغ وصلت إلى ملايين الشواكل".

ونسبت الشرطة إلى المشتبه بهم "جرائم الابتزاز عن طريق التهديدات على مدى فترة طويلة". وأشارت إلى أنه "رافقت أعمال الابتزاز حوادث عنف، منها إطلاق النار على الضحايا، وتفعيل مجرمين إضافيين، وغسل الأموال".

وأوضحت أنه وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمّة التّحقيق.

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#شبهات
#الناصرة
#أم الفحم
#الطيبة
#العنف والجريمة
#لاهف 433

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