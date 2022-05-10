مصرع شاب بحادث طرق في كسيفة

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الثلاثاء، عند مدخل بلدة كسيفة في النقب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق وقع عند مدخل كسيف، وعلى الفور وصل طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الميدانية لشاب ونقلته وهو بحالة حرجة إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته لاحقا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي وقع عند الدوار بمدخل بلدة كسيفة.

ومساء الإثنين، لقي الشاب محمد صالح بدارنة (22 عاما) من سخنين، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة في حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على شارع 805 باتجاه مدينة عرابة.

وفي حادث آخر، أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة في بلدة جديدة المكر.

44 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 131 شخصا، بينهم 44 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 10 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.