مصرع شاب بحادث طرق قرب عرابة

لقي شاب في الثلاثينات من عمره مصرعه وأصيب 3 آخرين جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، بالقرب من بلدة عرابة في الجليل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق بالقرب من مدينة عرابة، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الألوية لجرحى، ونقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما أقر وفاة شاب متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة خصوصية وحافلة على الشارع الموصل بين بلدة عرابة ووادي سلامة، وتسبب بمصرع شخص.

46 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 133 شخصا، بينهم 46 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 43 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 11 أيار/ مايو 2022

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.