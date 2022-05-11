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مصرع مسنة دهسا في الخضيرة

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 11:50

مصرع مسنة دهسا في الخضيرة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨

لقيت مسنة (80 عاما) مصرعها دهسا في شارع الجليل بمدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة 'الشارون' تلقى بلاغًا، الساعة 10:12، حول إصابة مسنة من جراء تعرضها للدهس من قبل شاحنة في الخضيرة، وأقر الطاقم الطبي وفاتها في المكان متأثرة بإصابتها البالغة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ومما يذكر أنه لقي شاب يدعى تمير سعد مصلح سواعد (30 عاما) من وادي سلامة مصرعه، وأصيب 3 آخرون جراء حادث طرق وقع فجر اليوم، الأربعاء، بالقرب من بلدة عرابة في الجليل.

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#الخضيرة
#حوادث الطرق
#دوادث الدهس
#ضحايا الحوادث

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