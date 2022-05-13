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التجمع في مجد الكروم يطالب بإطلاق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على أحد مرافق القرية

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 08:20

التجمع في مجد الكروم يطالب بإطلاق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على أحد مرافق القرية
من وقفة الشاغور المنددة باغتيال شيرين أبو عاقلة، أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدم عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قبلاوي، طلبًا للمجلس المحلي لإطلاق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على أحد مرافق القرية، تخليدًا ووفاء لذكراها العطرة ولما قدمته طوال حياتها المهنية للشعب الفلسطيني.

محمد قبلاوي

وجاء في الرسالة التي وجهها التجمع، أمسِ الخميس، أنه "وفاء منا لشهداء شعبنا وما قدموه طوال حياتهم وفي مماتهم، نطلب تسمية أحد مرافق القرية على اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تخليدًا لرسالتها التي عملت عليها طيلة 30 عامًا في نقل الحقيقة للناس وإيصال الصوت الفلسطيني لجميع أنحاء العالم وكشف كم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضده".

وختم بالقول: "أقترح تسمية الدوار الأول من الجهة الشرقية (نهاية شارع صلاح الدين) باسمها، كلفتة وطنية تحقق كل الأهداف المذكورة أعلاه، ولتبقى ذكراها خالدة كواحدة من أعلام الصحافة والإعلام في ذاكرة أبناء قريتنا وشعبنا".

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#التجمع
#مجد الكروم
#حمد قبلاوي
#شيرين أبو عاقلة

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