كفر قاسم: إصابة خطيرة لعامل جراء سقوطه من علو

أصيب عامل ( 67 عاما) صباح اليوم السبت، بجراح في الرأس وصفت بالخطيرة، وذلك جراء سقوطه من علو في إحدى ورشات العمل في مدينة كفر قاسم، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث عمل في كفر قاسم، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية لرجل في الستينيات من عمره ونقلته وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "بيلنسون"، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة بالتعاون مع طاقم وزارة الاقتصاد تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت المعلومات الأولية أن الشخص عن ارتفاع مترين خلال تواجده في ورشة للبناء، دون معرفة أسباب سقوطه.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 25 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.