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المتابعة تدعو لإحياء ذكرى النكبة برفع العلم الفلسطيني على المنازل

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 08:40

المتابعة تدعو لإحياء ذكرى النكبة برفع العلم الفلسطيني على المنازل
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، صباح اليوم الأحد، إلى إحياء ذكرى بدء نكبة الشعب الفلسطيني، التي تحل اليوم، برفع العلم الفلسطيني على البيوت.

وأفادت اللجنة أن "وفدا من المتابعة سيقوم، اليوم، بتقديم واجب العزاء بشهيدة الوطن والكلمة شيرين أبو عاقلة".

وكانت المتابعة قد دعت في اجتماع السكرتارية الدوري، يوم الخميس الماضي، الجماهير العربية إلى "إحياء الذكرى الـ74 لبدء نكبة الشعب الفلسطيني، برفع العلم الفلسطيني على البيوت، وزيارة القرى المدمرة لمن يستطيع، خاصة وأن جماهيرنا قد أحيت ذكرى النكبة في الخامس من الشهر الجاري، بمسيرة العودة المهيبة التي كانت هذا العام إلى قرية ميعار، إلى جانب زيارة مواقع عشرات القرى المدمّرة في ذات اليوم".

يذكر أن وفدا من لجنة المتابعة سيتوجه إلى رام الله، اليوم، لتقديم واجب العزاء بالشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وفي سياق متصل، أطلق ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي حملة رفع العلم الفلسطيني تحت عنوان "فلسطيني وافتخر" في جميع أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني في البلاد والعالم.

بودكاست عرب 48

#المتابعة
#النكبة
#العلم الفلسطيني

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