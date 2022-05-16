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وقفة إسناد للمعتقلة الطالبة مريم أبو قويدر في النقب

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 11:40

وقفة إسناد للمعتقلة الطالبة مريم أبو قويدر في النقب
جانب من الوقفة الاحتجاجية في النقب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من الناشطين السياسيين والأهالي، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلة الطالبة الجامعية، مريم أبو قويدر، ابنة قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك تزامنا مع جلسة المحكمة في مدينة بئر السبع، مطالبين بإطلاق سراحها.

ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات مطالبة بإطلاق سراح الطالبة مريم أبو قويدر.

مريم أبو قويدر

وعقب حراك "المطرح" بالقول إنه "نستنكر اقتحام وحدة خاصة من شرطة الاحتلال للحرم الجامعي واختطاف الزميلة مريم أبو قويدر، بتنسيق مع أمن الجامعة، وذلك يوم 12 أيار 2022 في تمام الساعة الثانية عصرا، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تُدين الاعتداء على المرافق الأكاديمية وتمسّ في أبسط حقوقنا كطلبة".

وأضاف أنه "لم تكتف شرطة الاحتلال في ذلك فحسب، بل قامت باعتقال زميلتنا هتاف الهزيل، أثناء تواجدها لدعم زميلتها واستنكارًا لما حدث. كما نُدين جامعة بئر السبع ونحملها مسؤولية هذا التعدي الهمجي الصارخ عبر تنسيقها مع وحدة الشرطة، وسماحها بدخول جماعة اليمين المتطرف مُسلحين إلى داخل الحرم الجامعي خلال وقفة حداد منددة باغتيال الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، مما شكلوا خطرا على سلامتنا كطلاب".

وختم الحراك بالقول إن "استمرار سياسة الاحتلال الممنهجة لتكميم الأفواه مرفوضة علينا كطلاب فلسطينيين في كافة المؤسسات الأكاديمية في البلاد. هذه الاعتداءات ما هي إلا استمرار لسياسة الاحتلال التي تستهدف كافة فئات شعبنا الفلسطيني".

وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد قررت، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، تمديد اعتقال الطالبة الجامعية، مريم أبو قويدر، لغاية اليوم الإثنين.

وأكد المحامي شحدة ابن بري أن "المركزية قلبت قرار محكمة الصلح، ومددت اعتقال مريم أبو قويدر لغاية الإثنين".

وكانت محكمة الصلح في بئر السبع قد قررت إطلاق سراح الطالبة الجامعية، مريم أبو قويدر، صباح الجمعة، وطلبت الشرطة تأجيل تسريحها معلنة أنها ستقدم استئنافا ضد القرار للمحكمة المركزية، في وقت لاحق.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، طالبتين عربيتين في جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، الأسبوع الماضي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه بعد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر، تم اعتقال الطالبة هتاف الهزيل من جامعة بئر السبع في النقب، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية مباشرة، وأطلق سراح الأخيرة بعد التحقيق معها.

وشهدت بلدات عربية في أراضي 48 وجامعات وكليات، في اليومين الماضيين، وقفات منددة بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

بودكاست عرب 48

#النقب
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