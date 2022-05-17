عكا: تهديدات بالقتل للناشط في لجنة متابعة قضايا المعتقلين حسن نداف

تعرض الناشط حسن نداف من لجنة متابعة قضية معتقلي هبة الكرامة في عكا، في الأيام الأخيرة، لتهديدات بالقتل والترحيل من البلاد.

وقال نداف لـ"عرب 48" إنه "تلقيت عدة تهديدات من مصدر لاسم مجهول عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تحمل في طياتها تهديدات بالقتل والترحيل بسبب مشاركتي في عدد من النشاطات الوطنية والإنسانية في عكا، وخاصة بما يتعلق بمعتقلي الهبة الشعبية التي حصلت في أيار/ مايو 2021، وحاولت تقديم شكوى من خلال وحدة التحقيق بمواضيع الجرائم الإلكترونية، لكنني فوجئت بأنه تم حذف حساب مصدر التهديد في الفيسبوك وحذف رسائل التهديد كذلك، لأفقد أي أدلة لتقديم شكوى".

وأضاف أن "التهديدات التي تلقيتها بشكل شخصي من قبل شخص لا أعرفه، والذي ظهر فجأة أمامي وأنا أقف إلى جانب بيتي في عكا القديمة برفقة أصدقائي ليهددني بأنه سيتم إطلاق النار على رأسي بشكل مباشر، وسيتم سحب هويتي، واتهمني بأنني أدعم الإرهاب، مؤكدا عبر تهديداته بأنه تم وضع علامة ضدي، وبأنهم يدركون جيدا كيفية التعامل معي. وتحدث معه صديقي بأن يتركوني وشأني، إلا أن التهديدات تواصلت، مؤكدين بأنهم يفضلون أن أصل إليهم ميتا أنا وأمثالي على البقاء حيا، بادعاء أني مخرب".

وعن هوية الشخص الذي يقوم بتهديده، أشار نداف إلى أنه "ليس لدي دليل قاطع من هو الشخص الذي هددني بشكل شخصي، لهذا لم أقدم شكوى حتى الآن، ولا يمكنني الاعتماد على شهادة الأصدقاء الذين تواجدوا معي حينها، ذلك لأنهم تعرضوا كذلك لتهديد بخسارة أماكن عملهم في حال أدلوا بشهاداتهم عن التهديدات التي تعرضت لها على مسامعهم".

وختم نداف بالقول إنه "نتابع الأخبار اليومية من ملاحقات للشرطة ضد ناشطين، ليس لسبب إلا لممارستهم حرية التعبير عن رأيهم، في محاولة لإخفاء الحقائق التي تدين الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة لإخماد صوت الناشطين في الداخل الفلسطيني عامة وفي عكا خاصة، ولكن عبثًا تحاولون فمهما كانت ضريبة مسارنا إننا مستمرون دون زعزعة وخوف".