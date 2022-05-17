  2. محليات
  3. أخبار محلية

لجنة الدفاع عن أراضي نحف: لن نتركهم يسرقوا من أرضنا كما يريدون

تاريخ النشر: 17/05/2022 - 08:28

لجنة الدفاع عن أراضي نحف: لن نتركهم يسرقوا من أرضنا كما يريدون
أهالي نحف يحتجون على المخطط، أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكدت لجنة الدفاع عن أراضي نحف والمجلس المحلي في نحف أنهما بصدد إقرار سلسلة من النشاطات المناهضة لمخطط سكة القطار الذي يتهدد بسلب مئات الدونمات من أراضي البلدة.

ويرمي المخطط إلى تمرير سكة قطار من مدينة كرميئيل، التي أقيمت عام 1964 على أراض صادرتها إسرائيل من بلدات الشاغور (البعنة ودير الأسد ومجد الكروم ونحف)، إلى مدينة كريات شمونة التي أقيمت عام 1949 على أنقاض قرية الخالصة بعد تدميرها وتهجير أهلها في العام 1948، عبر الأراضي الزراعية الخاصة.

وقالت اللجنة والمجلس المحلي في نحف إنه "انطلاقًا من أهميّة الموضوع، والذي يخص مستقبل بلدنا وأبنائه وبناته كافّة، وبما أنّ مصيرنا واحد وكذلك أيدينا وصوتنا وكلمتنا موحدة ضد مشروع سكة الحديد"، فقد "قام المحامي قيس ناصر المكلّف من قبل اللجنة والمجلس المحلي )أمس الإثنين) بتقديم طلب إلى المحكمة بهدف استصدار أمر احترازي، يمنع اللجنة اللوائية من إيداع خرائطها النهائية، بالإضافة لتسليم اللجنة اللوائية موقف المجلس المحلي الرافض بشكل قاطع بشكل مفصل ورسمي بعد إعداده من قبل الطاقم المهني المكلف من قبل المجلس المحلي، البروفيسور راسم خمايسي والمحامي خليل عواد والمخطط إيهاب فاهوم".

وأضاف أنه "كخطوة احتجاجية مكمّلة تم الاتّفاق عليها، لم يشارك المجلس المحلي نحف بجلسات اللجنة اللوائية لإيداع الخرائط لمشروع سكة الحديد وتوسيع شارع 85 مع المفارق. وبالمقابل، شارك العشرات من أهالي نحف ورئيس وأعضاء المجلس في التظاهرة التي عقدت أمام مقر اللجنة اللوائية في 'حتسور الجليلية' ضدّ المخطّط. واقتحم بعض المتظاهرين من أهالي نحف قاعة اجتماعات اللجنة اللوائية رافعين بعض اليافطات جاء فيها 'مشروع سكة الحديد لن يمر كما تخططون له'، و'يكفي سلبًا لأراضي نحف'. في الأيّام القريبة، ستجتمع اللجنة وإدارة المجلس المحلي لإقرار سلسلة الأنشطة المزمع تنفيذها ضد المخطط، وسيتم تعميمها على أهالي قريتنا جميعًا. يدا بيد، نناضل ضد مشروع سكة الحديد حتى النهاية. هذه أرضنا وسندافع عنها".

بودكاست عرب 48

#نحف
#سكة الحديد
#القطار
#لجان شعبية
#سلطات محلية

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار باللد
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار باللد

2022-05-17

اعتداء على مقبرة في كفر قاسم
اعتداء على مقبرة في كفر قاسم

2022-05-17

حالة الطقس: أجواء ربيعية شديدة الدفء
حالة الطقس: أجواء ربيعية شديدة الدفء

2022-05-17

الأكثر قراءة

مصادر إسرائيلية: اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

مصادر إسرائيلية: اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

2022-05-16
لم يُعثر على جثتها حتى الآن: السجن 28 عاما لقاتل أخته نيفين العمراني

لم يُعثر على جثتها حتى الآن: السجن 28 عاما لقاتل أخته نيفين العمراني

2022-05-16
هل الانتخابات بالأفق؟ خلافات بين رؤساء الأحزاب بالحكومة الإسرائيلية

هل الانتخابات بالأفق؟ خلافات بين رؤساء الأحزاب بالحكومة الإسرائيلية

2022-05-16
تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر لأربعة أيام إضافية

تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر لأربعة أيام إضافية

2022-05-16
الاعتداء على جنازة الشهيد الشريف | حماس: سيُقابَل بالمواجهة المفتوحة.. الرئاسة الفلسطينية: عمل وحشيّ

الاعتداء على جنازة الشهيد الشريف | حماس: سيُقابَل بالمواجهة المفتوحة.. الرئاسة الفلسطينية: عمل وحشيّ

2022-05-16