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ثماني إصابات بينها اثنتان بالغتا الخطورة في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 08:36

ثماني إصابات بينها اثنتان بالغتا الخطورة في حادث طرق بالنقب
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثمانية أشخاص بإصابات متفاوتة، بينهم اثنان بحالة بالغة الخطورة، في حادث طرق بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 05:38، عن حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة نقل على شارع رقم 25 بالقرب من مفرق 'هغدي.' وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لثمانية مصابين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، واثنان بجروح متوسطة، وأربعة وصفت جروحهم بالطفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

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#النقب
#إصابات
#حوادث الطرق
#مركبات

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