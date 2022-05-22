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هدم مساكن في ضواحي شقيب السلام بالنقب

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 12:35

هدم مساكن في ضواحي شقيب السلام بالنقب
هدم مساكن في ضواحي شقيب السلام، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحمت جرافات وآليات تابعة للسلطات الإسرائيلية بحماية وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، ضواحي قرية شقيب السلام بالنقب، وهدمت مساكن في منطقة عرب الحمامدة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ201 على التوالي منذ العام 2000، يوم الإثنين 9 أيار/ مايو الجاري.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

اقرأ/ي أيضًا | هدم العراقيب للمرة 201

بودكاست عرب 48

#النقب
#هدم المنازل
#شقيب السلام
#عرب الحمامدة

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