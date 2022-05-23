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الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 12:41

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع
إحياء ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحيا الطلاب العرب في جامعة "بن غوريون" بمدينة بئر السبع، اليوم الإثنين، الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، إذ رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات للتذكير بالنكبة، ورددوا الأناشيد والأغاني الوطنية.

وفي المقابل، حضر طلاب من اليمين الإسرائيلي المتطرف وحملوا الأعلام الإسرائيلية، محاولين استفزاز الطلاب العرب.

وفي سياق متصل، سرحت المحكمة، أمس الأحد، الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر (21 عاما)، من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي طالبة في كلية الصيدلة بجامعة بئر السبع، بعد نحو أسبوع ونصف من اعتقالها، من قبل الشرطة الإسرائيلية من جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين.

وشهدت بلدات عربية في أراضي 48 وجامعات وكليات، في الأيام الأخيرة، فعاليات لإحياء ذكرى النكبة، ووقفات منددة بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

بودكاست عرب 48

#النقب
#بئر السبع
#طلاب
#جامعات
#النكبة

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

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