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إزالة 50 كاميرا مراقبة في جلجولية

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 09:01

إزالة 50 كاميرا مراقبة في جلجولية
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية عددا من الأحياء السكنية في قرية جلجولية، وأزالت نحو 50 كاميرا مراقبة من على الأعمدة وغيرها.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الخميس، فإنه "نفذت قوات من مركز للشرطة في كفر قاسم، أمس، نشاطًا خاصًا كجزء من جهود تطبيق القانون في المجتمع العربي. ووصلت القوات إلى عدد من المجمعات السكنية في جلجولية، حيث تم فيها وضع كاميرات أمنية في أماكن عامة، مع استخدام البنية التحتية العامة بشكل مخالف للقانون. وفي نهاية النشاط تم إزالة حوالي 50 كاميرا".

ووفقا لادعاء الشرطة فإن الكاميرات، على ما يبدو، تستخدمها عناصر إجراميّة، كما في بلدات أخرى، للمراقبة والحصول على معلومات استخباريّة عن العناصر التي هي في صراع معها، وبعض المعدات استخدمت أثناء حوادث العنف. والتّصوير عن طريق الكاميرات كان يصل إلى غرفة عمليات، إذ يشاهد المجرمون الآخرين من خلال شاشات تلفزيون كبيرة مماثلة، وكان المجرمون على اتصال مع منفذي العمليات في الميدان وحتّى ينقلوا مقاطع الفيديو إليهم عبر الهواتف المحمولة، في بعض الأحيان.

بودكاست عرب 48

#جلجولية
#كاميرات مراقبة
#العنف والجريمة

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