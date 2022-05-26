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إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 10:22

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، بينها إصابة خطيرة، في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارتين على شارع 25 بالقرب من مفرق القرية التعاونية (موشاف) "تدهار" صباح اليوم، الخميس.

وخلصت طواقم الإنقاذ عالقا من داخل إحدى السيارتين، ومن ثم نقلته إلى الطواقم الطبية، إذ قدمت العلاجات الأولية للمصابين نقلتهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

50 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 143 شخصا، بينهم 48 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 48 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس 25 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#النقب
#سيارات
#حوادث الطرق

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