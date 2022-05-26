  2. محليات
  3. أخبار محلية

3 إصابات جرّاء سقوط عن أحصنة في بئر المكسور ومجدل شمس والنقب

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 21:20

3 إصابات جرّاء سقوط عن أحصنة في بئر المكسور ومجدل شمس والنقب
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة، جرّاء حوادث سقوط عن أحصنة في كل من بئر المكسور ومجدل شمس والنقب.

وتعرّض شاب في العشرينات من عمره من قرية بئر المكسور، إلى الإصابة بجراح خطيرة، جرّاء سقوطه عن حصان في بلدته. وعُلِم أن حالته مستقرّة.

وأُصيب الشاب بجراح خطيرة في الرأس، ليُنقَل بعد ذلك إلى مشفى "رمبام" في حيفا، فيما كان غائبا عن الوعي، وموصولا بأجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وفي مجدل شمس، أُصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما، بجراح بين المتوسطة والخطيرة، جراء سقوطه عن حصان كذلك، مساء اليوم.

وقدم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للفتى المصاب ونقله إلى المسشفى، لاستكمال تلقي العلاج.

كما أُصيب طفل يبلغ السابعة من عمره، في حادثة مماثلة.

بودكاست عرب 48

#سقوط عن حصان
#مجدل شمس
#بئر المكسور
#النقب
#عرعرة النقب

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصريح ادعاء في جريمة قتل نور قشقوش طعنا في أسدود
تصريح ادعاء في جريمة قتل نور قشقوش طعنا في أسدود

2022-05-26

عدالة وميزان: النيابة تحاول إخفاء معلومات عن المحكمة وطاقم الدفاع عن خطيب
عدالة وميزان: النيابة تحاول إخفاء معلومات عن المحكمة وطاقم الدفاع عن خطيب

2022-05-26

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب
إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

2022-05-26

الأكثر قراءة

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

2022-05-25
تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام

تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام "هي الأعلى على مرّ السنين"

2022-05-25
المعركة على الوعي:

المعركة على الوعي: "إسرائيل تسقط في بئر حفرتها حماس لها"

2022-05-25
استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2022-05-25
استنتاجات من يعقوب شاريت..

استنتاجات من يعقوب شاريت.. "إسرائيل دولة مجرمة"

2022-05-25