3 إصابات جرّاء سقوط عن أحصنة في بئر المكسور ومجدل شمس والنقب

أُصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة، جرّاء حوادث سقوط عن أحصنة في كل من بئر المكسور ومجدل شمس والنقب.

وتعرّض شاب في العشرينات من عمره من قرية بئر المكسور، إلى الإصابة بجراح خطيرة، جرّاء سقوطه عن حصان في بلدته. وعُلِم أن حالته مستقرّة.

وأُصيب الشاب بجراح خطيرة في الرأس، ليُنقَل بعد ذلك إلى مشفى "رمبام" في حيفا، فيما كان غائبا عن الوعي، وموصولا بأجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وفي مجدل شمس، أُصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما، بجراح بين المتوسطة والخطيرة، جراء سقوطه عن حصان كذلك، مساء اليوم.

وقدم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للفتى المصاب ونقله إلى المسشفى، لاستكمال تلقي العلاج.

كما أُصيب طفل يبلغ السابعة من عمره، في حادثة مماثلة.