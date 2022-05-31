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147 شخصا بينهم 52 عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 10:15

147 شخصا بينهم 52 عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام
حادث طرق على شارع الشاطئ قرب حيفا، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 147 شخصا، بينهم 52 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 48 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 31 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفجعت قرية كفر كنا، مساء أمس الإثنين، بوفاة الشاب مؤنس أمارة متأثرا بجروحه الخطيرة التي تعرض لها في حادث طرق بمنطقة البحر الميت، جنوبي البلاد، قبل نحو أسبوعين.

وكان الفقيد قد أحيل بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

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#حوادث الطرق
#ضحايا الحوادث
#سيارات

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