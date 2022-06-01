منظمة الصيد البحري: مستمرون بالتصعيد واليوم نشل نشاط ميناء أسدود

انطلقت قافلة سيارات الصيادين، صباح اليوم الأربعاء، من المنطقة الصناعية (عاد هلوم) على شارع رقم 4، جنوبي البلاد، متجهة للميناء التجاري المركزي لمدينة أسدود.

وأفاد عضو إدارة ومتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، أن "الشارع الواصل بين المنطقة الصناعية والميناء، يشهد اكتظاظات مرورية خانقة جراء القافلة. كما أغلق الصيادون مدخل الميناء أمام مركبات الشحن والنقل الداخلة والخارجة منه، وعطّلوا سير عمل الميناء المركزي في البلاد".

وأكدت منظمة الصيد البحري أن "نضال الصيادين العادل يجب أن يصل لجميع للمواطنين، ولكل المناطق، وأن مستمر حتى تحصيل كافة الحقوق وتحقيق المطالب".