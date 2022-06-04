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عكا: اعتقال شاب عربي بشبهة ضلوعه في اختفاء طليقته

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 22:47

عكا: اعتقال شاب عربي بشبهة ضلوعه في اختفاء طليقته
الشابة المفقودة من عكا
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة مساء اليوم، السبت، شابا عربيا (34 عاما) من عكا للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته وتدعى سابير ناحوم (23 عاما).

وأبلغت عائلة الشابة الشرطة اليوم بفقدان آثار ابنتها منذ صباح يوم الخميس الماضي، وفي أعقاب ذلك باشرت التحقيق وأعمال البحث عنها.

وجاء في التفاصيل، أن الشابة خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" بعكا يوم الخميس، وقد أبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد منذ حينها.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة طليقها ووالد طفليها ثم خروجها منها، وحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.

وادعت الشرطة أن طليقها مشتبه بالضلوع في اختفائها وعلى علم بمكان تواجدها، فيما ينفي هو كافة الشبهات المنسوبة إليه.

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#عكا
#اختفاء

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