الرينة: اتهام شخص بالتهديد إثر التحقيق مع زوجته بالتنكيل بأطفال الحضانة

قدّمت النيابة العامّة إلى محكمة الصّلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضدّ مواطن من الرينة (49 عامًا) نسبت إليه "التهديد ومحاولة عرقلة القانون".

وأرفقت النيابة مع لائحة الاتهام طلب توقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهم بعد أن تمت إحالة زوجته التي تعمل حاضنة إلى التحقيق من قبل الشرطة، بعد عرض فيديو يُظهر أنها قد قامت بالتنكيل بأطفال في الحضانة التي تمتلكها وتعمل بها، قام بتهديد المساعِدة في الحضانة واتهمها أنها هي من قامت بتصوير الفيديو وعرضه عبر وسائل الإعلام. وقام بتهديدها بالقتل وسفك الدم ونزاع شديد بين العائلات".

وتبين من لائحة الاتهام أن "المتهم توجّه إلى إثنين من أهالي الأطفال الذين تواجدوا في الحضانة وقدّموا الشكوى ضدّ زوجته مطالبًا إياهما بالتراجع عن الدعوى، وأشار إلى أنه مستعد لتنفيذ جميع مطالبهم إذا وافقوا على إسقاط الدعوى".

يذكر أن المحكمة المركزية في مدينة الناصرة مددت، اليوم، اعتقال المعلمتين في حضانة الأطفال من الرينة، لغاية يوم الخميس المقبل، وذلك بشبهة "التنكيل بأطفال خلال عملهما في حضانة أطفال في البلدة".