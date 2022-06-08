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تأجيل جلسة محاكمة الشيخ يوسف الباز إلى الثلاثاء المقبل

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 10:27

تأجيل جلسة محاكمة الشيخ يوسف الباز إلى الثلاثاء المقبل
الشيخ يوسف الباز
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صرح طاقم محامي الدفاع عن إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، اليوم الأربعاء، أن جلسة المحكمة في الملف تأجلت إلى يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضح الطاقم أن تأجيل الجلسة "بسبب الوضع الصحي للشيخ يوسف الباز في السجن الإسرائيلي، وبعد أن عرض على طبيب السجن، تقرر الامتناع عن نقل الشيخ يوسف إلى المحكمة، وعليه فقط تم التأجيل".

وأكد أن "الشيخ يوسف الباز يعاني من آلام في الصدر، وضيق نفس، وضعف عام، وهو معروف أنه مريض قلب ويتعالج بشكل دوري في المستشفى".

وأبرق طاقم الدفاع برسالة عاجلة إلى إدارة السجن، مطالبا بـ"تحويل الشيخ الباز إلى المستشفى بشكل فوري، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، خاصة وأن هذه الأعراض هي أعراض مرض قلب مما يشكل خطورة حقيقية على سلامة الشيخ وصحته".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الباز، يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

ويُعدُّ الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

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#اللد
#الشيخ يوسف الباز
#ملاحقات سياسية
#محاكم

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