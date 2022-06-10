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دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 09:06

دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس
من الوقفة الاحتجاجية في دير حنا، أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تحت عنوان "الاهتمام بالمعلّم... الارتقاء بكلّ الأجيال"، وبمبادرة من طاقم معلمي المدرسة الابتدائيّة "ب" ومُشاركة مديري ومعلمي كافة المدارس في دير حنّا، نظمت أمس، الخميس، وقفة احتجاجيّة بهدف شجب واستنكار الظاهرة الخطيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة، من انتهاك لحرمة المدارس.

ورفع المعلمون والمعلمات لافتات كتب عليها "امنحني الأمان لأتقن البنيان" و"لا عطاء بلا كرامة"، وغيرها.

وكان المجلس البلدي لأولياء أمور الطلاب في دير حنا قد أعلن، مساء يوم الثلاثاء الماضي، عن الإضراب الشامل في مدارس البلدة، الأربعاء، بسبب الاعتداء على مدرّس في وقت سابق من اليوم ذاته، بالإضافة إلى "اعتداءات على حرمة المدارس وطواقم التدريس" بشكل متكرر في البلدة.

وأعرب مجلس دير حنا المحلي عن رفضه الشديد لكل أشكال الاعتداء على حرمة المؤسسات التربوية. واستنكر "كل أشكال العنف المسلطة على خَدمةِ العلم والتربيةِ صناع الإنسان، والآخذين بيدهِ نحو سُبلِ الإبداع إلى الحدود التي يصل إليها أملها وينتهي عند طموحها، وعلى التلاميذ، وأملاك المؤسسات التربوية".

وأهاب بجميع أولياء أمور الطلاب، وبكافة المتعاملين مع المؤسسات التربوية والمهتمين بالشأن التربوي عامة، "الإسهام في تأمين مناخ تربوي يتلاءم وهيبة المربين ومكانتهم وبما يحفظ سلامة التلاميذ وحرمة المؤسسة التربوية".

ووأكد المجلس المحلي أنه "نحن كسلطة محلية نتعهد بأن يبقَى موضوع التربية والتعليم في قمةِ اهتماماتنا لنضمنَ مستقبل أبنائنا. ولن نألُ جهداً في سبيل طرق الأبواب وتحصيل الحقوق لتحسين ظروف المدارس واستمرار سيرورة التعليم بدون شوائب او معيقات".

بودكاست عرب 48

#دير حنا
#مدارس
#تعليم
#طلاب
#العنف والجريمة
#وقفات احتجاجية

دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس

دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس

دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس

دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس

دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس

دير حنا: وقفة احتجاجيّة ضد الاعتداء على مدرس

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