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اتهام معلمتين من الرينة بالتنكيل بأطفال

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 11:22

اتهام معلمتين من الرينة بالتنكيل بأطفال
المحكمة في الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد المعلمتين نوال عثامنة (42 عاما) ووفاء بصول (42 عاما) نسبت إليهما "التنكيل بأطفال خلال عملهما في حضانة أطفال في البلدة".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المعلمتين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمتين اعتادتا على صفع الأطفال على وجوههم ورؤوسهم، وإلقاء الأحذية عليهم، وشدهم بقوة من شعرهم".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أن المعلمتين "اعتادتا على الصراخ في وجه الأطفال وشتمهم".

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#الرينة
#التنكيل بأطفال
#لوائح اتهام

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