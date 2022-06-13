الحبس 4 أعوام لفؤاد عسكري من عكا على خلفية هبة الكرامة

فرضت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، الحبس لمدة 4 أعوام على الشاب فؤاد عسكري من عكا، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وفرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، الحبس لمدة 49 شهرا، على فؤاد عسكري (34 عاما) من عكا، اليوم، بعد إدانته بتهم عدة على خلفية أحداث الهبة الشعبيةفي أيار/ مايو الماضي 2021، وفقا لمزاعم السلطات الإسرائيلية.

وقال عم فؤاد عسكري، يوسف عسكري، لـ"عرب 48" إنه "جرى اعتقال فؤاد، يوم 22 أيار/ مايو 2021، نسبوا إليه العديد من التهم، من حرق وتكسير ممتلكات، وقد صدر ضده أربعة أحكام بحسب التهم الموجهة إليه، ليكون مجموع مدة الحكم 49 شهرا، ودفع غرامة مالية 10 آلاف شيكل للمتضررين، وكانت الشرطة قد جمعت عدة أدلة ضد فؤاد أبرزها صور وفيديوهات من الكاميرات المنصوبة في أرجاء البلد".

وختم عسكري بالقول إن "فؤاد اعتُقل ضمن مئات الشباب العرب على خلفية الهبة الشعبية في عكا، وقد توجهت إلينا اللجنة الشبابية لمتابعة ملف معتقلي عكا التي ساندتنا، ولكن والد فؤاد هو من تحمل كافة التكاليف للدفاع عن ابنه أمام القضاء".

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 26 معتقلا؛ وهم، إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة.

ويتابع عدد من المشبان من عكا ملفات المحاكمة وهم رهن الحبس المنزلي، بينهم خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

ومما يذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت، حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس خلال شهر رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".