بدء الدوام الدراسي في حيفا والمثلث الشمالي في العاشرة صباحا

يتواصل اليوم، الإثنين، الإضراب الجزئي الذي أعلنته نقابة المعلمين في روضات الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدائية، في منطقة حيفا، حيث سيبدأ الدوام الدراسي عند الساعة العاشرة صباحا.

وتأتي التشويشات في العمل على خلفية احتجاج نقابة المعلمين على عدم رفع الأجور. وقال سكرتيرة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، إنه "لأسفي، ما زلنا في طريق مسدود مقابل وزارة المالية". وهددت نقابة المعلمين بتصعيد احتجاجها في حال عدم حدوث تقدم في المفاوضات مع وزارة المالية.

وتشهد مدارس منطقة حيفا، وبضمنها المثلث الشمالي، تشويشات في العمل، حيث سيبدأ الدوام الدراسية في العاشرة صباحا، في البلدات والمدن التالية:

أم الفحم، باقة الغربية، بسمة، جسر الزرقاء، جت المثلث، دالية الكرمل، حيفا، كفر قرع، الفريديس، عرعرة وعسفيا.

وفي كل يوم تعلن نقابة المعلمين عن إضراب جزئي في منطقة أخرى، يبدأ فيه الدوام الدراسي في الساعة العاشرة صباحا.