مصرع شاب من أبو سنان بحادث طرق قرب جديدة المكر

لقي الشاب رونين إيلان مرزوق (20 عاما) من بلدة أبو سنان مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والطفيفة، في حادث طرق وقع فجر اليوم، الثلاثاء، على شارع رقم 70 بمساره بالقرب من جديدة المكر.

واستدعيت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وقدمت العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم، على وجه السرعة، بسيارات الإسعاف المكثف إلى المركز الطبي الجليل في نهاريا، لاستكمال العلاج.

ووصفت إصابة أحد المصابين بالخطيرة جدا، إذ أعلن لاحقا عن وفاته تأثرا بإصابته، بعد أن رقد للعلاج في قسم العناية المركزة، بينما 5 أشخاص وصفت إصابتهم بين المتوسطة والطفيفة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه من بين المصابين 4 أشخاص من جديدة المكر وشاب من حيفا.

ضحية الحادث رونين إيلان مرزوق

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وتبين من المعلومات الأولية المتوفرة أن الحادث نجم عن تصادم بين 3 مركبات على شارع رقم 70، دون تحديد أسباب التصادم.

وأغلقت الشرطة شارع 70 من مفرق كفر ياسيف باتجاه الشمال لحين الانتهاء معالجة حادث الطرق، وعملت على توجيه حركة السير، بعد أن شهدت المنطقة ازدحامات مرورية.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 165 شخصا، بينهم 59 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 49 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.