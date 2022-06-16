اعتقال تاجر ومصادرة 4.5 كغم من الذهب في كسيفة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية تاجرا (35 عامًا) من قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة حيازة 4.5 كغم ذهب بشكل غير قانوني.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، عن ضبط ومصادرة نحو 4.5 كغم من الذهب من أحد المحال التجارية في كسيفة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنّ "النشاط جاء ضمن حملة 'المسار الآمن' لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحيث يشتبه أنّ كميات الذهب تمّ تحصيلها من خلال أعمال إجرام".

وأضافت أنّه "جرى توقيف صاحب المصلحة التجارية من كسيفة وإحالته للتحقيق".

وأشارت إلى أن "ضباط شرطة من قسم غسيل الأموال في وحدة 'يمار' بالنقب عملوا إلى جانب قسم تدقيق ضريبة القيمة المضافة في بئر السبع وضباط شرطة عرعرة النقب، الليلة الماضية، ضد تاجر يعمل في مجال الذهب في بلدة كسيفة يشتبه بأنه لم يبلّغ للسلطات عن صفقات ومعاملات وعمليات بيع من أشخاص ومن مناطق السلطة الفلسطينية وتركيا، إضافة إلى إدارة حسابات ومستندات بشكل غير سليم قانونيًا"..

وختمت الشرطة بالقول إنّه "تم إصدار مذكرة تفتيش بحق التاجر، وأثناء التفتيش تم ضبط كمية من الذهب تزن نحو 4 ونصف كيلو غرام بقيمة حوالي نصف مليون شيكل، ويشتبه أنّه حصل عليها عن طريق التهريب ومخالفات أخرى أثناء مخالفة قانون ضريبة القيمة المضافة. وعليه، تمّت مصادرة الذهب واعتقال التاجر المشتبه للتحقيق معه. كما تم نقل جميع النتائج للمتابعة القانونية في مختلف الوحدات ذات الصلة".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

وانتقد أصحاب محال تجارية في المجتمع العربي حملات الشرطة المكثفة ضدهم، وقالوا إنها تضرب مصادر رزقهم بزعم محاربة العنف والجريمة.