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اعتقال مشتبه بجريمة قتل الشاب جمال قبوعة

تاريخ النشر: 18/06/2022 - 16:22

اعتقال مشتبه بجريمة قتل الشاب جمال قبوعة
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت الشرطة شابًا يبلغ من العمر 38 عامًا من النقب بشبهة الضلوع في قتل جمال قبوعة البالغ من العمر 37 عامًا، في بلدة كفرقرع، مساء أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إنّ "محققيها وقواتها باشروا التحقيقات وجمع الأدلة وتمكنوا اليوم من اعتقال المشتبه وإحالته للتحقيقات ومن المرتقب عرضه على محكمة الصلح في الخضيرة غدًا للنظر في تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية".

وكان قد أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أمس الجمعة، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:16، حول مصاب في حادث عنف، وأقر الطاقم الطبي وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

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