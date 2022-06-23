اعتقال مشتبهين على خلفية جريمة قتل زكي محاجنة من أم الفحم

اعتقلت الشرطة أربعة مشتبهين على خلفية جريمة قتل الشاب زكي محمد أبو شقرة محاجنة (23 عاما) من مدينة أم الفحم.

وأعلنت الشرطة، اليوم الخميس، أنها بعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبهين (18و19و40 و44 عاما) بإطلاق النار على الضحية ووفقا للتطورات، ستقرر إذا ما ستطلب من محكمة الصلح في مدينة الخضيرة تمديد اعتقال المشتبهين أم لا.

وأُعلِنت وفاة الشاب بعد وقت وجيز من إصابته بجروح حرجة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في أم الفحم، الليلة الماضية.

ونُقِل الشاب إلى عيادة في المدينة من قِبل آخرين، فيما كان يعاني من جروح حرجة، بحسب ما أفاد الطاقم الطبيّ، غير أن محاولات الإبقاء على حياته، باءت بالفشل، ليُعلَن عن وفاته في مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة، في وقت لاحق.