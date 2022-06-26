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إصابة فتيين إثر سقوطهما من سيارة في مرج ابن عامر

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 12:47

إصابة فتيين إثر سقوطهما من سيارة في مرج ابن عامر
مستشفى "رمبام" في حيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب فتيان (14 عاما) بجروح، حالة أحدهما خطيرة، إثر سقوطهما من سيارة (تندر) في منطقة مرج ابن عامر، ظهر اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

ووصفت الطواقم الطبية حالة المصاب الأول بأنها خطيرة مع إصابة بالرأس والآخر وصفت حالته طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتي لم تتضح لغاية الآن.

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#مرج ابن عامر
#سيارات
#حوادث

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