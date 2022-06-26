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حيفا: إخلاء منازل عقب حريق بمبان تحوي مواد خطيرة

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 07:10

حيفا: إخلاء منازل عقب حريق بمبان تحوي مواد خطيرة
التحقيق في أسباب اندلاع الحريق (سلطة الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اندلع صباح اليوم الأحد، حريق كبير في العديد من المباني الصناعية التي تحوي على مواد خطرة في حيفا، حيث تم إخلاء العديد من المنازل من سكانها تحسبا لأي طارئ.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ منذ ساعات الصباح الباكر، على إخماد الحريق الذي اشتعل في مبان صناعية لوجستية في شارع "بار يهودا" بمدينة حيفا.

وسمع دوي انفجارات في المكان، وذلك بسبب وجود مواد خطرة وسامة في بعض المبان التي اشتعلت بها النيران.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن طواقمها عملت وعلى مدار ساعات على إخماد الحريق، ومنع انتشار ألسنة النيران إلى المناطق المجاورة، وخاصة الأحياء السكنية.

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن هذه المباني والمخازن المشتعلة قريبة من مبان سكنية، وعليه، قامت الطواقم على إخلاء العديد من المنازل من سكانها تحسبا لأي طارئ، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقامت طواقم الإنقاذ بتخليص 3 مواطنين من مكان الحريق، علما أن دخان كثيف يتصاعد في المنطقة، وينصح المواطنين بعدم الوصول إلى هذا المكان بسبب الدخان الكثيف.

وتجري سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع الشرطة وطاقم وزارة الصناعة تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن حيفا شهدت حرائق عدة كهذه في الآونة الأخيرة.

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