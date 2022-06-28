إصابة بالغة الخطورة لعامل في تل أبيب

أصيب عامل، يبلغ 19 عاما، إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء بشارع "ياد ليفانيم" في مدينة تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت طواقم طبيّة من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب فيس المكان، ثم نقلته إلى مستشفى "إيخلوف" لاستكمال العلاج.

ووصفت الطواقم الطبية حالة العامل المصاب بأنها بالغة الخطورة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.