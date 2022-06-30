  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام ثلاثة شبان من حورة بإضرام النار والاعتداء في ظروف خطيرة

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 13:29

اتهام ثلاثة شبان من حورة بإضرام النار والاعتداء في ظروف خطيرة
الشرطة في حورة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من سكان حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهم تهم إضرام النار عمدا، والاعتداء في ظروف خطيرة.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال المتهمين على ذمة التحقيق.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين الثلاثة أشقاء، وصلوا على خلفية نزاع على أرض في وضح النهار بسيارة دون لوحات ترخيص إلى محل لبيع الهواتف في المنطقة الصناعية بقرية حورة، واعتدوا بواسطة عصي على قريب لهم وأضرموا النار في المحل، وفي ذلك الوقت كان فتى (12 عاما) في المحل من أجل تصليح هاتفه، واشتعلت النار في المحل ما أسفر عن إصابة الفتى بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 95% من جسمه، وأصيب إثنان آخران كانا في المكان".

ووفقا للائحة الاتهام فقد نسبت النيابة للمتهمين "إضرام النار عمدا، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة، والاعتداء في ظروف خطيرة، والتشويش على مجريات التحقيق".

بودكاست عرب 48

#النقب
#حورة
#العنف والجريمة
#محاكم
#جنائيات

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا
تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا

2022-06-30

إطلاق سراح المعتقل الإداري خالد إغبارية من أم الفحم
إطلاق سراح المعتقل الإداري خالد إغبارية من أم الفحم

2022-06-30

عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لغاية الخميس المقبل
عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لغاية الخميس المقبل

2022-06-30

الأكثر قراءة

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

2022-06-29
بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

2022-06-29
موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

2022-06-29
بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

2022-06-29
الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

2022-06-29