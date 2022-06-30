اتهام ثلاثة شبان من حورة بإضرام النار والاعتداء في ظروف خطيرة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من سكان حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهم تهم إضرام النار عمدا، والاعتداء في ظروف خطيرة.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال المتهمين على ذمة التحقيق.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين الثلاثة أشقاء، وصلوا على خلفية نزاع على أرض في وضح النهار بسيارة دون لوحات ترخيص إلى محل لبيع الهواتف في المنطقة الصناعية بقرية حورة، واعتدوا بواسطة عصي على قريب لهم وأضرموا النار في المحل، وفي ذلك الوقت كان فتى (12 عاما) في المحل من أجل تصليح هاتفه، واشتعلت النار في المحل ما أسفر عن إصابة الفتى بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 95% من جسمه، وأصيب إثنان آخران كانا في المكان".

ووفقا للائحة الاتهام فقد نسبت النيابة للمتهمين "إضرام النار عمدا، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة، والاعتداء في ظروف خطيرة، والتشويش على مجريات التحقيق".