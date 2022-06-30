عكا: تمديد اعتقال رازي عودة على خلفيّة هبّة أيّار

قرّرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، تمديد اعتقال الشاب رازي عودة من عكا، والذي اعتُقل في السادس من حزيران/ يونيو 2022، على خلفية أحداث الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.

وقال المحامي نمير إدلبي الموكل بالدفاع عن الشاب عودة لـ"عرب 48" إن "موكله تعرض للتحقيق لمدة شهر تقريبا، وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بالمشاركة في الأحداث التي وقعت في عكا خلال الهبة الشعبية في أيار (2021)".

وأضاف إدلبي: "وقد قررت المحكمة اليوم تمديد الاعتقال حتى العشرين من الشهر الجاري، وذلك من أجل تقديم تقرير ’ضابط السلوك’ للنظر في الإفراج عنه حتى لو بشروط مقيدة، إذ أن لائحة الاتهام مخففة مقارنة مع الشبهات التي نُسبت لرازي في البداية".

وذكر إدلبي أنه "تم التحقيق معه بشبهة القتل على خلفية الحريق في فندق ’الأفندي’ خلال أحداث هبة الكرامة، ولكن لائحة الاتهام التي يواجهها موكلي الآن تتضمن تهم: المشاركة في إلقاء الحجارة على رجال الشرطة، والاعتداء على مطعم في عكا من الخارج".

يُذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".