تميد اعتقال المشتبهين بقتل راغب أبو حماد في اللد

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء السبت، تمديد اعتقال المشتبهين في جريمة قتل راغب أبو حماد (25 عاما)، والتي وقعت في اللد يوم الجمعة الماضي.

ويستدل من تحقيقات الشرطة ومداولات المحكمة أن المشتبه بهم هم من سكان في مدينة اللد وفي العشرينات والثلاثينيات من العمر، حيث تم اعتقالهما وهما يحاولان الهرب إلى الضفة الغربية عبر حاجز "حشمونائيم"، بحسب مزاعم الشرطة.

ومددت المحكمة اعتقال المشتبهين حتى يوم الثلاثاء المقبل، حتى تبت المحكمة في طلب الشرطة لتجديد الاعتقال في حال لم يتم استكمال التحقيق.

وقتل الشاب راغب أبو حماد (قبوعة)، وهو من سكان بلدة عرعرة النقب، ظهر يوم الجمعة، متأثرًا بجروحه الحرجة إثر جريمة إطلاق رصاص وقعت في مدينة اللد.

وأحيل المصاب إلى مستشفى "أساف هروفيه" في صرفند لتلقي العلاج، بيد أن الأطباء أقروا وفاته بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.