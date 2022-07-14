  2. محليات
  3. أخبار محلية

إخلاء زائرين من كنيسة الطابغة إثر حريق هائل في منطقة طبرية

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 15:59

إخلاء زائرين من كنيسة الطابغة إثر حريق هائل في منطقة طبرية
من مكان الحريق، اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ زائرين من كنيسة الخبز والسمك، كنيسة الطابغة (كفر ناحوم)، غرب بحيرة طبرية، اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق هائل في المنطقة المحيطة بها.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 90، في أعقاب انتشار النار إلى مبان محاذية للكنيسة وكروم الموز.

وعملت تسعة طواقم إطفاء لساعات عدة في عملية إخماد الحريق الذي شب في منطقة جبل التطويبات، المكان الذي يعتقد أن المسيح، عليه السلام، قد ألقى فيه العظة، بالقرب من بحيرة طبرية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن أربع طائرات إطفاء خاصة ساعدت في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعت انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه.

وفي سياق متصل، دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى عدم إشعال النيران في مناطق مفتوحة وخصوصًا في مكب النفايات، التي تؤدي إلى حرائق وسحابات كثيفة من الدخان، وانتشارها بسرعة إلى أماكن ومناطق محيطة بها.

وناشدت السلطة المواطنين بالامتناع عن إشعال النيران في هذه الأيام الحارة، وعدم تنفيذ أية أعمال قد تنتج شرارة أو نارا (مثل الحدادة) في أماكن مفتوحة أو بالقرب من أشجار، ونباتات، وأشواك، وغيرها.

ودعت إلى الاتصال فورا على رقم 102 في حالات الطوارئ أو اندلاع حرائق.

بودكاست عرب 48

#طبرية
#الطابغة
#كفر ناحوم
#حرائق
#جبل التطويبات

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصريح ادعاء ضد المشتبه بقتل طليقته من عكا
تصريح ادعاء ضد المشتبه بقتل طليقته من عكا

2022-07-14

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب كفر قرع
إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب كفر قرع

2022-07-14

وفاة الطفل أديم جبارين من أم الفحم إثر حادث غرق
وفاة الطفل أديم جبارين من أم الفحم إثر حادث غرق

2022-07-14

الأكثر قراءة

مصرع أب وابنته من حورة غرقا

مصرع أب وابنته من حورة غرقا

2022-07-13
بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

2022-07-13
تقرير: إسرائيل تطرح رحلات جوية و

تقرير: إسرائيل تطرح رحلات جوية و"معبرا آمنا" للفلسطينيين مقابل سحب دعاوى لاهاي

2022-07-13
بايدن سيبحث استشهاد أبو عاقلة خلال زيارته لإسرائيل

بايدن سيبحث استشهاد أبو عاقلة خلال زيارته لإسرائيل

2022-07-13
الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية

الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية

2022-07-13