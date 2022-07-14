إخلاء زائرين من كنيسة الطابغة إثر حريق هائل في منطقة طبرية

أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ زائرين من كنيسة الخبز والسمك، كنيسة الطابغة (كفر ناحوم)، غرب بحيرة طبرية، اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق هائل في المنطقة المحيطة بها.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 90، في أعقاب انتشار النار إلى مبان محاذية للكنيسة وكروم الموز.

وعملت تسعة طواقم إطفاء لساعات عدة في عملية إخماد الحريق الذي شب في منطقة جبل التطويبات، المكان الذي يعتقد أن المسيح، عليه السلام، قد ألقى فيه العظة، بالقرب من بحيرة طبرية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن أربع طائرات إطفاء خاصة ساعدت في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعت انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه.

وفي سياق متصل، دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى عدم إشعال النيران في مناطق مفتوحة وخصوصًا في مكب النفايات، التي تؤدي إلى حرائق وسحابات كثيفة من الدخان، وانتشارها بسرعة إلى أماكن ومناطق محيطة بها.

وناشدت السلطة المواطنين بالامتناع عن إشعال النيران في هذه الأيام الحارة، وعدم تنفيذ أية أعمال قد تنتج شرارة أو نارا (مثل الحدادة) في أماكن مفتوحة أو بالقرب من أشجار، ونباتات، وأشواك، وغيرها.

ودعت إلى الاتصال فورا على رقم 102 في حالات الطوارئ أو اندلاع حرائق.