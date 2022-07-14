وفاة الطفل أديم جبارين من أم الفحم إثر حادث غرق

أعلن، صباح اليوم الخميس، عن وفاة الطفل أديم نعمان سليم جبارين (5 أعوام) من مدينة أم الفحم، والذي كان قد غرق قبل أيام في منتجع الساخنة بالقرب من مدينة بيسان.

وكان الطفل قد نقل، ثالث أيام عيد الأضحى، إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة بحالة خطرة، وأجريت له عمليات إنعاش، إلا أن الأطباء أعلنوا عن وفاته صباح اليوم، بعد أن حاولوا إنقاذ حياته، وفقا للناطقة بلسان المستشفى.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء عائلة الطفل، وتوافد عدد من الأهالي والجيران إلى منزل الأسرة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها بفقدان ابنها.

ومما يذكر أن صقر طراد العطاونة (50 عاما)، وابنته دينا (18 عاما) من قرية حورة في النقب لقيا مصرعيهما غرقا، في شاطئ "بلمحيم" في بلدة ريشون لتسيون، وأعلن عن وفاتهما في مستشفى "أساف هروفيه"، في صرفند، إذ سجلت، أول من أمس الثلاثاء، آخر أيام عيد الأضحى، 8 حوادث غرق أخرى غالبيتها في شواطئ البحر، إذ وصفت 5 حالات منها بالخطيرة.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية حزيران/ يونيو 2022.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لـ123 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 18 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.