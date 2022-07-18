إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس على شارع 6

أصيب شاب، يبلغ 24 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس على شارع 6 باتجاه الشمال، مساء اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشاحنة دهست المصاب عند نزوله من مركبته بعدما توقف على هامش الشارع، ثم اصطدمت بالمركبة ما أدى إلى انقلابها وسط الشارع.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:06 حول حادث طرق على شارع 6 قرب محور طرق ’أيال’ باتجاه الشمال، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الحوض وأطراف جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.