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مصرع راكب دراجة كهربائية قرب حيفا

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 09:39

مصرع راكب دراجة كهربائية قرب حيفا
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي راكب دراجة كهربائية مصرعه في حادث طرق وقع بمدينة كريات يام، بين مدينتيّ حيفا وعكا، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 07:32، عن إصابة راكب دراجة كهربائية إثر اصطدامه بشاحنة في كريات يام، وأقر الطاقم الطبي وفاة المصاب (70 عاما) متأثرا بجروحه البالغة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 185 شخصا، بينهم 63 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 55 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 18 تموز/ يوليو الجاري.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#عكا
#كريات يام
#حوادث الطرق
#دراجات كهربائية
#مركبات

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