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رهط: إصابة فتاة بجروح خطيرة

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 06:22

رهط: إصابة فتاة بجروح خطيرة
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت فتاة، تبلغ من العمر 19 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة عنف وقعت في حارة 2 في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد منتصف الليلة الماضية.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة، ثم نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وجاءت جريمة العنف هذه، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

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#رهط
#النقب
#العنف والجريمة
#تعنيف المرأة
#العنف ضد النساء

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