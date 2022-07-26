اتهام مريم أبو قويدر من النقب بـ"التحريض على الإرهاب"

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر (21 عاما) من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي طالبة في كلية الصيدلة بجامعة بئر السبع، نسبت إليها تهمة "تأييد منظمة إرهابية، والتحريض على الإرهاب".

وقال شقيق الطالبة، أمير أبو قويدر، لـ"عرب 48"، اليوم الثلاثاء، وهو في طريقه إلى المحكمة، إن "التهم واهية وفضفاضة وباطلة، ومن الواضح أنها ملفقة بهدف ترهيب الشباب ومنعهم من المشاركة في النشاطات السياسية".

وأضاف أن "شقيقتي مريم ناشطة سياسية ولها حضورها بين الطلاب العرب في الجامعة. ويدافع عنها المحامي شحدة ابن بري، وهو سيطلع على لائحة الاتهام والمواد الأخرى ويدرسها ليتسنى له الدفاع عن مريم وتفنيد التهم الموجهة ضدها".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الطالبة المتهمة نشرت عبر حسابها على تطبيق إنستغرام صورا عبر خاصية القصص باللغة العربية، ومنشورات تضمنت تحريضا على الإرهاب، ودعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية، وتأييد وتمجيد المنظمات الإرهابية، وكان قد تمّ تحذيرها من قبل الأجهزة الأمنية حول منشوراتها، ولكنها على الرغم من التحذيرات استمرت بنشر كلمات محرّضة على الإرهاب".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "من بين أمور أخرى، نشرت المتهمة صورا ومنشورات بعد عملية 'ديزينغوف' في تل أبيب، نيسان/ أبريل الماضي، وبعد ذلك قامت بنشر صور من عملية إلعاد. هاتان العمليتان أسفرتا عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين".

وجاء في لائحة الاتهام كذلك أن "منشورات المتهمة احتوت على كلمات مديح وتعاطف وتأييد وتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية".

وقدمت النيابة العامة طلب تمديد الشروط التقييدية للمتهمة في الحبس المنزلي وحظر استخدام أي جهاز متصل بالإنترنت بما في ذلك الهاتف والحاسوب والتلفاز الذكي وغيرها من الشروط.