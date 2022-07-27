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مصرع عامل في أسدود وإصابة خطيرة لآخر في الجليل

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 13:06

مصرع عامل في أسدود وإصابة خطيرة لآخر في الجليل
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل مصرعه في مدينة أسدود، وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال عمله في منطقة الجليل الأسفل، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، لقي عامل (45 عاما) مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بمدينة أسدود (أشدود)، اليوم. وأقرت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى المكان وفاة العامل على الفور.

وفي منطقة الجليل الأسفل، أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة جلبوع تلقى بلاغا، الساعة 10:21، حول إصابة عامل إثر سقوطه عن ارتفاع في مزرعة للألبان في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي الجليل الأسفل. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (60 عاما) ووصفت جروحه بأنها خطيرة وأحيل بواسطة مروحية طبية للعلاج في المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادثين وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
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