اعتقال مشتبهين بخطف أحد سكان النقب

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة مشتبهين (50 و37 و29 عاما) بشبهة خطف أحد سكان النقب.

ووفقا للشرطة فإن ثلاثة أشخاص من الرملة واللقية وكسيفة اختطفوا رجلا من النقب تواجد في بلدة بات يام على خلفية جنائية.

وجاء في التفاصيل أن فتى أبلغ الشرطة بأن ثلاثة أشخاص مجهولين أدخلوا والده بالقوة لسيارة في موقف سيارات تحت الأرض في بات يام واختطفوه.

وأشارت الشرطة إلى أن المختطفين اقتحموا بسيارتهم حاجز موقف السيارات وفرّوا من المكان، إلا أن دوريات الشرطة طاردت السيارة في شارع 6 واعترضتها بمحاذاة مفرق كريات غات، واعتقلت المشتبهين الثلاثة، ومعهم الضحية.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.