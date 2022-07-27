ثلاث إصابات في حادث طرق قرب طبرية

أصيب، بعد منتصف الليلة الماضية، ثلاث فتيات بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة في حادث طرق وقع على شارع 768 بمنطقة بوريا بالقرب من طبرية.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه "في الساعة 00:27، تلقى مركز الاستعلامات 101 بلاغا عن سيارة انحرفت عن مسارها في الشارع إلى منطقة سهلية، في شارع 768 بين بوريا ونفيه عوفيد. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية لثلاث فتيات، في العشرينيات من أعمارهن، حالة اثنتين منهن خطيرة والأخرى بين متوسطة وطفيفة. وجرى نقلهن إلى مستشفى بوريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.