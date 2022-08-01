اعتقال مشتبه بدفع ديون وشراء أغراض قدرها 350 ألف شيكل ببطاقات ائتمان مسروقة

اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة الرملة، صباح اليوم الإثنين، بشبهة استخدام بطاقات ائتمان لمواطنين وتنفيذ عمليات شراء عن طريق الهاتف والمواقع الإلكترونية بمبالغ قدرها 350 ألف شيكل.

ووفقا للشرطة فإنها "باشرت، قبل شهرين، بالتحقيق مع استلامها بلاغا من شركة بطاقات ائتمان بشبهة استخدام بطاقات ائتمان مختلفة لمواطنين لتنفيذ عمليات شراء عن طريق الهاتف أو المواقع الإلكترونية، ويشتبه أنّ قيمة المبلغ الذي تمّ سحبه عن طريق الاحتيال من بطاقات الائتمان بلغ 350 ألف شيكل من 200 عملية شراء".

وأضافت أنه "خلال التحقيق الذي تم إجراؤه على النحو المذكور في وحدة الاحتيال في لواء المركز، تبين أنه بالإضافة إلى المشتريات المختلفة، كان المشتبه به (31 عاما) وهو من سكان الرملة، يسدد ديونا عليه مثل ضريبة الأملاك (أرنونا) والكهرباء والمياه ورسوم طرق، ومواقف سيارات له ولأفراد أسرته".

ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات الجارية.