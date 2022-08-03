  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل قرب العفولة

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 09:07

إصابة خطيرة لعامل قرب العفولة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع في كيبوتس دوفرات بالقرب من العفولة، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن عاملا، يبلغ نحو 60 عاما، سقط عن سلم خلال تنفيذه أعمال ترميمات في ساحة مبنى سكني بكيبوتس دوفرات، وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمثاب، وهو يعاني إصابة خطيرة في الرأس، ونقلته إلى المركز الطبي "هعيمك" في العفولة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

بودكاست عرب 48

#عمال
#حوادث العمل
#العفولة
#كيبوتسات

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحبس الفعلي 58 شهرا لمحام على خلفية إطلاق نار على منزل الضابط حكروش
الحبس الفعلي 58 شهرا لمحام على خلفية إطلاق نار على منزل الضابط حكروش

2022-08-03

وفاة الرئيس الأسبق لمجلس دير الأسد إبراهيم أسدي
وفاة الرئيس الأسبق لمجلس دير الأسد إبراهيم أسدي

2022-08-03

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-08-03

الأكثر قراءة

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

2022-08-02
مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

2022-08-02
كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

2022-08-02
الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

2022-08-02
قادما من لبنان: الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية وصل سرا لإسرائيل

قادما من لبنان: الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية وصل سرا لإسرائيل

2022-08-02