إصابة خطيرة لعامل قرب العفولة

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع في كيبوتس دوفرات بالقرب من العفولة، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن عاملا، يبلغ نحو 60 عاما، سقط عن سلم خلال تنفيذه أعمال ترميمات في ساحة مبنى سكني بكيبوتس دوفرات، وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمثاب، وهو يعاني إصابة خطيرة في الرأس، ونقلته إلى المركز الطبي "هعيمك" في العفولة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.