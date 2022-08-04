تمديد اعتقال حاضنتين من وادي سلامة بشبهة التنكيل بأطفال

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الخميس، اعتقال امرأتين (41 عاما، و22 عاما) من قرية وادي سلّامة، للاشتباه بضلوعهما في التنكيل بأطفال في حضانة حيث تعملان مساعدات فيها، وذك لمدة 5 أيام.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها "تلقت شكوى بشأن اشتباه في إساءة معاملة أطفال في حضانة في إحدى البلدات (اليهودية؛ وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية) القريبة من مدينة كرميئيل".

وأضافت أنه "فور تلقي الشكوى، تم فتح تحقيق، تم خلاله استجواب حاضنتين تعملان في رعاية الأطفال، للاشتباه في قيامهما بالتنكيل بأطفال، صغار السن"، والذين أشارت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أعمارهم تتراوح بين أسبوعين و7 أشهر.

وكانت محكمة الصلح في عكا، قد مددت اعتقال الحاضنتين، لغاية اليوم الخميس، لاستكمال إجراءات التحقيق في المزاعم الموجّهة إليهما، ومددت الاعتقال للمرة الثانية، اليوم.

وكان بعض أهالي الأطفال في الحضانة، قد أبدوا شكوكا إزاء احتمال تعرُّض أبنائهم للتنكيل، وقدّموا شكوى بذلك، للشرطة ووزارة التربية والتعليم، التي تقدّمت بشكوى رسمية للشرطة، بعد توجّه ممثل عنها للحضانة، والاطلاع على الأشرطة المسجّلة لكاميرات المراقَبة في الحضانة.