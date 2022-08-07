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تصريح ادعاء ضد 8 مشتبهين بجريمة قتل ‎إدريس أبو القيعان من حورة

تاريخ النشر: 07/08/2022 - 12:33

تصريح ادعاء ضد 8 مشتبهين بجريمة قتل ‎إدريس أبو القيعان من حورة
مكان الجريمة في حورة (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأحد، تصريح ادعاء ضد 8 مشتبهين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم، خلال الأيام القريبة، على خلفية الضلوع في جريمة قتل الفتى ‎إدريس أبو القيعان (16 عاما) في جريمة إطلاق نار بقرية حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ضحية الجريمة إدريس أبو القيعان

وأعلنت الشرطة أنها حققت في ملابسات الشجار "في محاولة للوصول إلى مشتبهين بالضلوع به، ولاحقا تم اعتقال عدد من المشتبهين، في سنوات العشرين، حيث تم تمديد اعتقالهم من حين لآخر بشبهة الضلوع بالقتل وحيازة السلاح وإطلاق النار في منطقة مأهولة وغيرها من الشبهات".

وقُتل الفتى ‎إدريس أبو القيعان في جريمة إطلاق نار، فجر يوم 24 أيار/ مايو 2022، في قرية حورة.

وكان الفتى قد أصيب، بعد منتصف الليل، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في حي 10 بحورة، توفي على إثرها، فجرا، وفقا للشرطة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للفتى المصاب فور تلقيها بلاغا عن الحاصل، ونقلته على وجه السرعة، وهو بحالة بالغة الخطورة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، إذ أعلن الطاقم الطبي، في وقت لاحق، عن وفاته متأثرا بإصابته البالغة.

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#حورة
#النقب
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#إدريس أبو القيعان

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